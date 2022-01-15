Редактирование фото

Требуется обработка фотографии товара для маркетплейса (Озон). А именно нанесение инфографики на фото, которое предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отредактировать фото на плакат. Работа с фоном, текущий убрать, красивый промышленный найти предложить и добавить. Сравнять уровни .
Оплата на карту по уа
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