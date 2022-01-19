Создать аккуратный ровный коллаж из фотографий

Привет!

Нужно расположить фотки на нескольких листах по примеру как в pdf.

Важно фотки пакетно отконтрастить, осветлить и сделать менее желтыми, чтобы на печати лучше и понятно было (каждую отдельно фотку не надо, пакетно загнать и подтянуть)

И обрезать края фоток, чтобы больше влезло, как на примере в той же pdf.

Где то 14 фотографий на одном листе.

Количество фотографий ~104