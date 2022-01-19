Создать аккуратный ровный коллаж из фотографий

Обработка фотографийЗавершен17 заявок703 просмотра
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Привет!

Нужно расположить фотки на нескольких листах по примеру как в pdf.

Важно фотки пакетно отконтрастить, осветлить и сделать менее желтыми, чтобы на печати лучше и понятно было (каждую отдельно фотку не надо, пакетно загнать и подтянуть)

И обрезать края фоток, чтобы больше влезло, как на примере в той же pdf.

Где то 14 фотографий на одном листе. 

Количество фотографий ~104

2 года назад
humster1991
32 годаИзраиль
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
NadezhdaTse
Надежда 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
2 года назад
$20
2 дня
UAH
Правильно заданные вопросы и уточнения показывающие что Надежда разбирается в теме задания.
Андрей, благодарю, задание было интересное! Рекомендую Андрея, отличный заказчик!