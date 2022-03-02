Rrmario

Роман Rrmario

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сайт-прокладка для сервиса аналитики

    Разработка сайт-прокладки для сервиса mpstats.io. Необходимо создать собственную форму авторизации и реализовать парсинг информации с сайта донора. Доступ к сайту будет осуществляться через логин и пароль из нашей базы. Пример работы можно увидеть на mpsklad.io. Ожидаются предложения с указанием стоимости работ.

    Парсинг данныхСоздание сайтов
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Инфографика по тз

    Требуется разработать инфографику согласно техническому заданию. Включает цветной фон, текстовые плашки с информацией о материале и рекомендации по уходу. Обязательное использование конкретных элементов, таких как значки и описания. Заявки принимаются с указанием срока выполнения и цены.

    Создание инфографики
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Разработка логотипа для бренда

    Требуется разработка логотипа для бренда одежды NOWAY. Логотип должен быть минималистичным, одноцветным (черный цвет) и подходить для печати на бирках и пакетах, а также для размещения на сайте. Идея — дорога, уходящая в даль, с названием бренда. Открыты к другим предложениям и идеям.

    Отрисовка логотиповСоздание логотипов
    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Связать вайлдбериз и чатгпт по API

    Разработать сервис для автоматического ответа на отзывы на Wildberries с помощью ChatGPT по API. Необходимо интегрировать Telegram-бота для управления, включая авторизацию, ввод API и выбор между автоматической публикацией и ручным подтверждением ответов. Система должна позволять редактирование и повторное генерирование ответов перед публикацией.

    Интеграция APIСоздание ботовСоздание чат-ботовChatGPTOpenAI
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать рекламный баннер

    Требуется разработать креативный рекламный баннер для главной страницы Wildberries размером 1140x320. Тематика - термобелье с акцентом на сезонную предраспродажу и скидки до 80%. Исполнитель должен учитывать понятие 'рекламная слепота' и иметь навыки ее обхода. Пример размещения - слайдер на главной странице. Ожидается предложение с ценой и сроками выполнения.

    Создание баннеровСоздание креативов
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Изменить цвет одежды на 10 фото. Срочно

    $10

    Требуется срочно изменить цвет одежды на 10 фотографиях. На фото модель в телесном термокомплекте, необходимо сделать розовый и черный цвет, как на примерах. Качество изображений должно остаться неизменным, изменения касаются только одежды. Укажите цену и сроки выполнения.

    Обработка фотографий
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Изменить цвет одежды на фото (срочно!)

    Требуется срочно изменить цвет одежды на 10 фотографиях. Одежда должна быть преобразована в розовый и черный цвета, как на примере. Качество фото должно остаться неизменным, изменение цвета только на одежде. Укажите цену и время выполнения.

    Обработка фотографий
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Развитие ТГ-канала

    Требуется специалист для развития телеграм-канала и чата для поставщиков Вайлдберриз. Задача включает начальную стадию работы с SMM и SMO для привлечения участников и активизации общения.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг аудитории из ТГ каналов

    Необходим специалист для парсинга аудитории из телеграмм-каналов, включая канал для поставщиков Вайлдберриз с открытым чатом. Также требуется помощь в продвижении канала более белыми методами. В заявках укажите цену за выполнение задачи.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработать фото

    Необходимо обработать 6 каталожных фотографий, удалив складки с одежды, сохраняя при этом естественный вид. Пример фото предоставлен в закрепе.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг для продажи информации

    Задача заключается в разработке лендинга для продажи цифрового продукта, включая несколько PDF файлов. Лендинг должен быть простым, с описанием товара и возможностью подключения сервиса оплаты. Возможен выбор платформы, включая Тильду.

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработать фото(ретушь)

    Требуется обработка 4 фотографий с акцентом на ретушь лица модели. Пример работы прикреплен. Укажите цену за одно фото. Подходите к задаче с вниманием к деталям и качеству.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сео-копирайтер для wb

    Требуется сео-копирайтер для написания текстов для карточек товаров в категории женская одежда. Объем текста - 1000 символов на одну карточку. Укажите стоимость за написание одного текста.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

FVG
50 лет
10 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$10
10 баллов
год назад
Инфографика по тз
Создание инфографики
Отличный заказчик! Предоставляет детальное ТЗ, и всегда на связи.
Все хорошо и быстро. Спасибо
Ответный отзыв
biryzaa
Сергей 
20 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать рекламный баннер
Создание баннеровСоздание креативов
Очень понравилось работать с заказчиком, ценит творческий подход и позволяет раскрыть свои идеи, однозначно рекомендую!
Отличный дизайнер, творческий подход. дополнительно вносил правки, которые изначально не обсуждали, плату за это не просил за что отдельное спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Изменить цвет одежды на 10 фото. Срочно
Обработка фотографий
Отличный заказчик - всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Качественно и в срок. Спасибо
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Обработать фото
Роман отличный заказчик! Понятное ТЗ, всегда был на связи! Оплата своевременно,рекомендую к сотрудничеству!
Очень быстро и профессионально выполнил работу) Рекомендую!
Ответный отзыв
korzunilya
29 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
3 года назад
Лендинг для продажи информации
Tilda
Спасибо Роману за работу!
Работой доволен. рекомендую
Ответный отзыв
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