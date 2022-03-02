Разработка сайт-прокладки для сервиса mpstats.io. Необходимо создать собственную форму авторизации и реализовать парсинг информации с сайта донора. Доступ к сайту будет осуществляться через логин и пароль из нашей базы. Пример работы можно увидеть на mpsklad.io. Ожидаются предложения с указанием стоимости работ.
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется разработать инфографику согласно техническому заданию. Включает цветной фон, текстовые плашки с информацией о материале и рекомендации по уходу. Обязательное использование конкретных элементов, таких как значки и описания. Заявки принимаются с указанием срока выполнения и цены.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется разработка логотипа для бренда одежды NOWAY. Логотип должен быть минималистичным, одноцветным (черный цвет) и подходить для печати на бирках и пакетах, а также для размещения на сайте. Идея — дорога, уходящая в даль, с названием бренда. Открыты к другим предложениям и идеям.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрытгод назад
Разработать сервис для автоматического ответа на отзывы на Wildberries с помощью ChatGPT по API. Необходимо интегрировать Telegram-бота для управления, включая авторизацию, ввод API и выбор между автоматической публикацией и ручным подтверждением ответов. Система должна позволять редактирование и повторное генерирование ответов перед публикацией.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать креативный рекламный баннер для главной страницы Wildberries размером 1140x320. Тематика - термобелье с акцентом на сезонную предраспродажу и скидки до 80%. Исполнитель должен учитывать понятие 'рекламная слепота' и иметь навыки ее обхода. Пример размещения - слайдер на главной странице. Ожидается предложение с ценой и сроками выполнения.Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо заменить девушку на трех фотографиях и нарисовать стрелочки, как на примере. Фото для замены предоставлено. Ожидаются предложения с ценой и сроками выполнения.Обработка фотографий8 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется срочно изменить цвет одежды на 10 фотографиях. На фото модель в телесном термокомплекте, необходимо сделать розовый и черный цвет, как на примерах. Качество изображений должно остаться неизменным, изменения касаются только одежды. Укажите цену и сроки выполнения.Завершен2 года назад
Требуется срочно изменить цвет одежды на 10 фотографиях. Одежда должна быть преобразована в розовый и черный цвета, как на примере. Качество фото должно остаться неизменным, изменение цвета только на одежде. Укажите цену и время выполнения.Закрыт2 года назад
Требуется специалист для развития телеграм-канала и чата для поставщиков Вайлдберриз. Задача включает начальную стадию работы с SMM и SMO для привлечения участников и активизации общения.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим специалист для парсинга аудитории из телеграмм-каналов, включая канал для поставщиков Вайлдберриз с открытым чатом. Также требуется помощь в продвижении канала более белыми методами. В заявках укажите цену за выполнение задачи.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать 6 каталожных фотографий, удалив складки с одежды, сохраняя при этом естественный вид. Пример фото предоставлен в закрепе.Завершен3 года назад
Задача заключается в разработке лендинга для продажи цифрового продукта, включая несколько PDF файлов. Лендинг должен быть простым, с описанием товара и возможностью подключения сервиса оплаты. Возможен выбор платформы, включая Тильду.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется обработка 4 фотографий с акцентом на ретушь лица модели. Пример работы прикреплен. Укажите цену за одно фото. Подходите к задаче с вниманием к деталям и качеству.Завершен3 года назад
Требуется сео-копирайтер для написания текстов для карточек товаров в категории женская одежда. Объем текста - 1000 символов на одну карточку. Укажите стоимость за написание одного текста.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад