Требуется разработка логотипа для бренда одежды NOWAY. Логотип должен быть минималистичным, одноцветным (черный цвет) и подходить для печати на бирках и пакетах, а также для размещения на сайте. Идея — дорога, уходящая в даль, с названием бренда. Открыты к другим предложениям и идеям.