Связать вайлдбериз и чатгпт по API

Конечный результат: автоматический ответ на отзывы в карточке товара Wildberries с помощью чатаГПТ.

С помощью официальных апи автоматически брать новые поступившие отзывы на вб, передавать их в чатгпт ( также через апи) получать ответ от гпт и постить его на вб.

Создать сервис с управлением через телеграмм-бота.

Человек должен авторизоваться через телеграмм бота, ввести апи от своего вб. (Аккаунт чатгпт наш). И подключить ответы на отзывы. Должно быть 2 варианта - автоматическая публикация отзывов, либо после подтверждения в этом же чатботе. Т.е человеку приходит оповещение с отзывом и уже сгенерированным, но не опубликованым ответом и возможностью отредактировать ответ, перегенирировать либо опубликовать в исходном виде.