Онлайн калькулятор для сайту

$150
Веб-программированиеЗавершен10 заявок96 просмотров
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Доброго дня. Є завдання зробити онлайн калькулятор прорахунку вартості для сайту.
Ми продаємо декоративну рейку, де є декілька модифікаторів.
розмір - 14 позицій
тип деревини - 6 позицій
фарбування - 3 позиції
монтаж - 3 позиції

Також необхідно додадти можливість завантажити пдф з пропозицією в обмін на номер телефону.

Має бути можливість змінювати ціни.

Користувач вводить наступні дані.
довжина та висота приміщення

крок між рейками

порода деревини

фарбування

монтаж

Надається вартість всього проєкту і вартість квадратного метра.

Більш детальне ТЗ по запиту.

3 месяца назад
guest_1696506569550
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Never1n
Максим 
20 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
$100
1 день
UAH
Швидко обговорили завдання. Робота була зроблена швидше ніж я очікував. Після здачі роботи були виявлені певні правки, які Максим виправив без проблем. Був постійно на звʼязку.
Дуже приємна людина. Грамотно поставлена задача, під час виконання, був завжди на зв'язку.