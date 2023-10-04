OcStore 3.0.3.7 доработка карточки товара и немного по сайту

Есть мультиязычный интернет магазин imcar.com.ua

На страницу с товарами и в карточке товара рядом с ценой и наличием добавить х-ку состояние (condition) новое бу дефект (new used defect)

В англиской версии в карточку товара добавить цену международной доставки ( из доп полей категорий)

Установить на сайт гугл тег для ослеживания покупок в google ad и тд

Создать динамичную страницу или блок где видны будут страницы отзывов с пром и с автопро для русского украинского языка

а также с ebay для англиского что бы человек мог перейти на маркетплейс проверить

И вообще нужен специалист на переодические доработки за вменяемые деньги

Только Украина пожалуйста