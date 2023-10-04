ТЗ перенос материалов laravel на wordpress Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр. переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro Переносим: ...
OcStore 3.0.3.7 доработка карточки товара и немного по сайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть мультиязычный интернет магазин imcar.com.ua
На страницу с товарами и в карточке товара рядом с ценой и наличием добавить х-ку состояние (condition) новое бу дефект (new used defect)
В англиской версии в карточку товара добавить цену международной доставки ( из доп полей категорий)
Установить на сайт гугл тег для ослеживания покупок в google ad и тд
Создать динамичную страницу или блок где видны будут страницы отзывов с пром и с автопро для русского украинского языка
а также с ebay для англиского что бы человек мог перейти на маркетплейс проверить
И вообще нужен специалист на переодические доработки за вменяемые деньги
Только Украина пожалуйста
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