OcStore 3.0.3.7 доработка карточки товара и немного по сайту

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Есть мультиязычный интернет магазин imcar.com.ua

На страницу с товарами и в карточке товара рядом с ценой и наличием добавить х-ку состояние (condition) новое бу дефект (new used defect)

В англиской версии в карточку товара добавить цену международной доставки ( из доп полей категорий)

Установить на сайт гугл тег для ослеживания покупок в google ad и тд

Создать динамичную  страницу или блок  где видны будут страницы отзывов с пром и с автопро для русского украинского языка

а также с ebay для англиского что бы человек мог перейти на маркетплейс проверить

 

И вообще нужен специалист на переодические доработки за вменяемые деньги

Только Украина пожалуйста

3 месяца назад
imcar
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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