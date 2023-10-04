Отменить минификацию билд версии на vue

Здраствуйте.Есть проект,написанный на vue nuxt vite.При продакшн сборке все файлы миницифируются.Но на выходе необходимы не минифицированные и отформатированные файлы.

Если сделать автоформатирование через редактор после билд сборки и залить на хост,то происходит дубль страницы(страница скроллится 2 раза подряд).

Сама суть задачи, внести правки в конфиг(либо другим возможным способом),чтобы после билд сборки файлы не минифицировались и были отформатированы при этом страница не дублировалась на хосте