Отменить минификацию билд версии на vue

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки27 просмотров
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Здраствуйте.Есть проект,написанный на vue nuxt vite.При продакшн сборке все файлы миницифируются.Но на выходе необходимы не минифицированные и отформатированные файлы.

Если сделать автоформатирование через редактор после билд сборки и залить на хост,то происходит дубль страницы(страница скроллится 2 раза подряд).

Сама суть задачи, внести правки в конфиг(либо другим возможным способом),чтобы после билд сборки файлы не минифицировались и были отформатированы при этом страница не дублировалась на хосте

3 месяца назад
guest_1696430368988
Украина
3 месяца в сервисе
Был
12 дней назад