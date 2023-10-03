Сайт на nodejs. - переписать под хостинг firestore

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок62 просмотра
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Есть сайт написан на nodejs. хотел его
Подробное тз скину в личку, есть видео тз, пишите кто может помочь

3 месяца назад
smartartcoder
Петр 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад