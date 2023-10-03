Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...
Бизнес-процесс настроить по соединению 2 файлов в один .pdf в Битрикс2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть бизнес-процесс где сотрудники отправляют файл сметы в формате .xsls (эксель) на согласование руководителю. Если он подтверждает, то им обратно в таймлайне карточки Сделки и в уведомлении приходит .pdf файл с подписью, печатью, датой и др. данными оформленное коммерческое предложение. Но без сметы.
Нужно настроить, чтобы к основному телу Коммерческого предложения прикреплялась загруженная смета и на выходе формировался 1 готовый .pdf файл.
Нам важно чтобы это решение работало на нашем портале или сервере, и в будущем если по каким-то причинам решение перестанет работать, можно будет к вам обратиться, чтобы восстановить его работу (на платной основе). Но надеемся что он длительный период будет работать без сбоев.Ответить
Данные по смете делают на компе менеджеры по продажам, подгружают как файл в форму бизнес-процесса на согласование
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