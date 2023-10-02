Прикрутить бэк к верстке сайта рецептов и/или сделать его моб. прилож

Есть две задачи, предлагаю взять одну из них или обе.

Оцените пожалуйста сроки и стоимость (хотя бы примерно).



1. Первая задача: Есть готовая верстка, нужно прикрутить к бэку (админке). В качестве админки либо что-нибудь своё, либо, к примеру, wordpress. Скрины верстки по разделам можно посмотреть тут - https://devfiles.ru/task-recipes/

Сейчас сделан минимальный базовый функционал, чтобы можно было наполнять.

В будущем будут некоторые дополнительные функции (отдельными задачами).





3 роли пользователей: админ, автор (зареганый по умолчанию), читатель (если сняли права добавлять рецепты). Админ публикует рецепты авторов.

Авторизация через telegram

Ингредиенты из опубликованных рецептов идут в общую базу и доступны в автокомплите при создании нового рецепта

2. Вторая задача: Затем этот сайт нужно будет сделать приложением. Либо предусмотреть это уже на этапе прикрутки к бэку.