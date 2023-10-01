Создание рулетки дота 2

Добрый день, нужно сделать очень качественный проект ?

Админ панел:

Авто-закупка вещей на https://market.dota2.net

Добавление кейсов

Редактирование кейсов (всех составляющих и шансов выпадения вещи до полного отключения вещи из сундука)

Редактирование Лайв-ленты выпадения вещей (настройка добавления несуществующих вещей для количества)

Подкрутка баланса любому пользователю

Подкрутка шанса на предмет для отдельного клиента

Редактирование статистики сайта

Возможность блокировать пользователя и его баланс

База с ценами предметов (с ручным редактированием)

Создание или отключение промокода на определённую сумму (вводится в профиле/личном кабинете)

Просмотр реальной статистики сайта (от посещений до последних выбитых предметов с кейсов)

Сам сайт:

Сверху идут вкладки —

Главная страница (Там где все кейсы)

Топ игроков (выбитые ими самые дорогие скины, количество открытых кейсов и – аватарки с именами профилей)

Отзывы (вкладка с отзывами из вк)

Личный кабинет/Профиль (чтобы там была возможность и пополнить баланс и увидеть свои выбитые предметы – что бы либо вывести их на аккаунт стим через бота, либо продать (на баланс сайта) + возможность ввести промокод и ввести ссылку на свой трейд обмен + поменять личную информацию о профиле

Выбор языка (из двух – Английский или Русский)

Отображение баланса и имени профиля с аватаркой (если человек уже вошёл в профиль – до этого там должна быть кнопка вход или регистрация)

Кнопка пополнить баланс

FAQ (страничка с текстом подсказок по сайту)

Чуть ниже идёт под вкладками

Вход со стима и ВК

Потом именно эта лайв лента

Далее само содержание сайта – Разные кейсы (каждый кейс открывается на новую страничку и там показано что за предметы в нём) с предметами (с указанной ценой) – всего по 5 кейсов в одной строке на главной странице

В самом низу сайта:

Статистика сайта (Открытые кейсы, всего пользователей и онлайн на сайте в данный момент – 3 значения)

Рядом можно добавить контакты и пользовательское соглашение

В углу сайта окошко с написанием в техподдержку (сообщение должно идти на нашу контакт почту)

Функционал:

Выбитый предмет можно продать за установленную цену для каждого предмета

Бот Steam Api для трейда с пользователями (отсылки им вещей через трейд ссылку) на NodeJS

Система перевысыланий (если ошибки Steam и предмет не выслался пользователю на аккаунт)

Система анти-зажевываний

Пополнение баланса через популярные платёжные системы

Промокод ввод (при вводе пополняется баланс на определённую заданную по промокоду сумму)

Смена языка при нажатии кнопки с руск или англ иконкой в топе сайта

Тонкости:

Деньги с баланса вывести нельзя

Если будут ошибки с ботом мы можем попросить вас решить их

Кейс без наличия предметов – недоступен автоматически

Дизайн:

У нас уже есть представление как будет выглядеть сайт и вам ничего не надо придумывать, просто красиво оформить эту идею с похожего сайта слегка другой тематики это всё думаю сделаете легко при общении)

Название сайта уже есть

Хостинг и домен с купленным сертификатом тоже

Вкратце, требуется создание сайта opencase и настройка бота под него с приятным дизайном и удобной админ панелью

Примеры:

http://ggdrop.com

https://forcedrop.net