Создание рулетки дота 2

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок31 просмотр
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Добрый день, нужно сделать очень качественный проект ?

Админ панел: 

  • Авто-закупка вещей на https://market.dota2.net

  • Добавление кейсов 

  • Редактирование кейсов (всех составляющих и шансов выпадения вещи до полного отключения вещи из сундука) 

  • Редактирование Лайв-ленты выпадения вещей (настройка добавления несуществующих вещей для количества) 

  • Подкрутка баланса любому пользователю 

  • Подкрутка шанса на предмет для отдельного клиента 

  • Редактирование статистики сайта 

  • Возможность блокировать пользователя и его баланс 

  • База с ценами предметов (с ручным редактированием) 

  • Создание или отключение промокода на определённую сумму (вводится в профиле/личном кабинете) 

  • Просмотр реальной статистики сайта (от посещений до последних выбитых предметов с кейсов) 

 Сам сайт: 

Сверху идут вкладки — 

  • Главная страница (Там где все кейсы) 

  • Топ игроков (выбитые ими самые дорогие скины, количество открытых кейсов и – аватарки с именами профилей) 

  • Отзывы (вкладка с отзывами из вк) 

  • Личный кабинет/Профиль (чтобы там была возможность и пополнить баланс и увидеть свои выбитые предметы – что бы либо вывести их на аккаунт стим через бота, либо продать (на баланс сайта) + возможность ввести промокод и ввести ссылку на свой трейд обмен + поменять личную информацию о профиле 

  • Выбор языка (из двух – Английский или Русский) 

  • Отображение баланса и имени профиля с аватаркой (если человек уже вошёл в профиль – до этого там должна быть кнопка вход или регистрация) 

  • Кнопка пополнить баланс 

  • FAQ (страничка с текстом подсказок по сайту)

Чуть ниже идёт под вкладками 

  • Вход со стима и ВК 

  • Потом именно эта лайв лента 

  • Далее само содержание сайта – Разные кейсы (каждый кейс открывается на новую страничку и там показано что за предметы в нём) с предметами (с указанной ценой) – всего по 5 кейсов в одной строке на главной странице 

В самом низу сайта:

  • Статистика сайта (Открытые кейсы, всего пользователей и онлайн на сайте в данный момент – 3 значения) 

  • Рядом можно добавить контакты и пользовательское соглашение 

  • В углу сайта окошко с написанием в техподдержку (сообщение должно идти на нашу контакт почту) 

Функционал: 

  • Выбитый предмет можно продать за установленную цену для каждого предмета 

  • Бот Steam Api для трейда с пользователями (отсылки им вещей через трейд ссылку) на NodeJS 

  • Система перевысыланий (если ошибки Steam и предмет не выслался пользователю на аккаунт) 

  • Система анти-зажевываний 

  • Пополнение баланса через популярные платёжные системы 

  • Промокод ввод (при вводе пополняется баланс на определённую заданную по промокоду сумму)

  • Смена языка при нажатии кнопки с руск или англ иконкой в топе сайта 

Тонкости: 

  • Деньги с баланса вывести нельзя 

  • Если будут ошибки с ботом мы можем попросить вас решить их

  • Кейс без наличия предметов – недоступен автоматически 

Дизайн: 

У нас уже есть представление как будет выглядеть сайт и вам ничего не надо придумывать, просто красиво оформить эту идею с похожего сайта слегка другой тематики это всё думаю сделаете легко при общении)

Название сайта уже есть 

Хостинг и домен с купленным сертификатом тоже 

Вкратце, требуется создание сайта opencase и настройка бота под него с приятным дизайном и удобной админ панелью

Примеры:

http://ggdrop.com

https://forcedrop.net

  • С ценой договоримся в обсуждении проекта

  • Какие то пункты при нежелании можно убрать в ваше усмотрение опять же обсудив

  • Сам по сути сайт не требует большой фантазии – таких сайтов опен кейсов вокруг много, дизайн уже задуман ( слегка переделать под нужный с другого сайта изменить цвета) и функционал с тех же сайтов один в один, если у вас был опыт создания подобных кейс магазинов или рулеток то это не составит для вас труда.

3 месяца назад
guest_1696247821846
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад