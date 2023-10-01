Создание рулетки дота 2

Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно сделать очень качественный проект ?
Админ панел:
Авто-закупка вещей на https://market.dota2.net
Добавление кейсов
Редактирование кейсов (всех составляющих и шансов выпадения вещи до полного отключения вещи из сундука)
Редактирование Лайв-ленты выпадения вещей (настройка добавления несуществующих вещей для количества)
Подкрутка баланса любому пользователю
Подкрутка шанса на предмет для отдельного клиента
Редактирование статистики сайта
Возможность блокировать пользователя и его баланс
База с ценами предметов (с ручным редактированием)
Создание или отключение промокода на определённую сумму (вводится в профиле/личном кабинете)
Просмотр реальной статистики сайта (от посещений до последних выбитых предметов с кейсов)
Сам сайт:
Сверху идут вкладки —
Главная страница (Там где все кейсы)
Топ игроков (выбитые ими самые дорогие скины, количество открытых кейсов и – аватарки с именами профилей)
Отзывы (вкладка с отзывами из вк)
Личный кабинет/Профиль (чтобы там была возможность и пополнить баланс и увидеть свои выбитые предметы – что бы либо вывести их на аккаунт стим через бота, либо продать (на баланс сайта) + возможность ввести промокод и ввести ссылку на свой трейд обмен + поменять личную информацию о профиле
Выбор языка (из двух – Английский или Русский)
Отображение баланса и имени профиля с аватаркой (если человек уже вошёл в профиль – до этого там должна быть кнопка вход или регистрация)
Кнопка пополнить баланс
FAQ (страничка с текстом подсказок по сайту)
Чуть ниже идёт под вкладками
Вход со стима и ВК
Потом именно эта лайв лента
Далее само содержание сайта – Разные кейсы (каждый кейс открывается на новую страничку и там показано что за предметы в нём) с предметами (с указанной ценой) – всего по 5 кейсов в одной строке на главной странице
В самом низу сайта:
Статистика сайта (Открытые кейсы, всего пользователей и онлайн на сайте в данный момент – 3 значения)
Рядом можно добавить контакты и пользовательское соглашение
В углу сайта окошко с написанием в техподдержку (сообщение должно идти на нашу контакт почту)
Функционал:
Выбитый предмет можно продать за установленную цену для каждого предмета
Бот Steam Api для трейда с пользователями (отсылки им вещей через трейд ссылку) на NodeJS
Система перевысыланий (если ошибки Steam и предмет не выслался пользователю на аккаунт)
Система анти-зажевываний
Пополнение баланса через популярные платёжные системы
Промокод ввод (при вводе пополняется баланс на определённую заданную по промокоду сумму)
Смена языка при нажатии кнопки с руск или англ иконкой в топе сайта
Тонкости:
Деньги с баланса вывести нельзя
Если будут ошибки с ботом мы можем попросить вас решить их
Кейс без наличия предметов – недоступен автоматически
Дизайн:
У нас уже есть представление как будет выглядеть сайт и вам ничего не надо придумывать, просто красиво оформить эту идею с похожего сайта слегка другой тематики это всё думаю сделаете легко при общении)
Название сайта уже есть
Хостинг и домен с купленным сертификатом тоже
Вкратце, требуется создание сайта opencase и настройка бота под него с приятным дизайном и удобной админ панелью
Примеры:
С ценой договоримся в обсуждении проекта
Какие то пункты при нежелании можно убрать в ваше усмотрение опять же обсудив
Сам по сути сайт не требует большой фантазии – таких сайтов опен кейсов вокруг много, дизайн уже задуман ( слегка переделать под нужный с другого сайта изменить цвета) и функционал с тех же сайтов один в один, если у вас был опыт создания подобных кейс магазинов или рулеток то это не составит для вас труда.
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