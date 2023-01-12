Веб-разработка на любой вкус и цвет!

Привіт! Якщо вам потрібен власний веб-сайт, ви завжди можете зв’язатися зі мною! Тому пропоную розглянути свої навички.

Перш за все, я пишу код для свого задоволення. Це дає мені велику мотивацію заробляти досвід і знайомитися з новими клієнтами.

Люблю спілкуватися з людьми і вирішувати їхні проблеми чи давати пораду.

Я - fullstack розробник.

Тут ви можете побачити список мов, які я використовую для створення мистецтва:

PHP (також Laravel Framework) [5 років досвіду]

JavaSript (також JQuery та Vue JS) [5 років досвіду]

Java (4 роки досвіду)

SQL (Mysql, MongoDB та інші)

Webpack

Також я добре володію наступними мовами розмітки:

HTML 5

CSS 3 (також із flexbox / grid)

SCSS / SASS (препроцесори)

Bootstrap (його можна використовувати за потреби)

Тож, якщо ви дійсно зацікавлені в моїх навичках, я завжди готовий вам допомогти! ?