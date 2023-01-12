WhiteSamba

Максим WhiteSamba

 
27 летУкраина/Ровно
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Веб-разработка на любой вкус и цвет!

Привіт! Якщо вам потрібен власний веб-сайт, ви завжди можете зв’язатися зі мною! Тому пропоную розглянути свої навички.

Перш за все, я пишу код для свого задоволення. Це дає мені велику мотивацію заробляти досвід і знайомитися з новими клієнтами.

Люблю спілкуватися з людьми і вирішувати їхні проблеми чи давати пораду.

Я - fullstack розробник.

Тут ви можете побачити список мов, які я використовую для створення мистецтва:

  • PHP (також Laravel Framework) [5 років досвіду]

  • JavaSript (також JQuery та Vue JS) [5 років досвіду]

  • Java (4 роки досвіду)

  • SQL (Mysql, MongoDB та інші)

  • Webpack

Також я добре володію наступними мовами розмітки:

  • HTML 5

  • CSS 3 (також із flexbox / grid)

  • SCSS / SASS (препроцесори)

  • Bootstrap (його можна використовувати за потреби)

Тож, якщо ви дійсно зацікавлені в моїх навичках, я завжди готовий вам допомогти! ?

PHPJavascriptLaravelMySQLMongoDBHTMLCSSBootstrapjQueryJavaSCSSSASSVue.jsSQL
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$170
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Отзывы заказчиков
Coolishjeff
Евгений 
36 летРоссия
год в сервисе
Был
год назад
$166
9 баллов
год назад
Первый этап. Перенос PHP проекта
good
Хороший человек! Чётко поставил задачу, решили все вопросы. Рекомендую!
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