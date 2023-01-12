Привіт! Якщо вам потрібен власний веб-сайт, ви завжди можете зв’язатися зі мною! Тому пропоную розглянути свої навички.
Перш за все, я пишу код для свого задоволення. Це дає мені велику мотивацію заробляти досвід і знайомитися з новими клієнтами.
Люблю спілкуватися з людьми і вирішувати їхні проблеми чи давати пораду.
Я - fullstack розробник.
Тут ви можете побачити список мов, які я використовую для створення мистецтва:
PHP (також Laravel Framework) [5 років досвіду]
JavaSript (також JQuery та Vue JS) [5 років досвіду]
Java (4 роки досвіду)
SQL (Mysql, MongoDB та інші)
Webpack
Також я добре володію наступними мовами розмітки:
HTML 5
CSS 3 (також із flexbox / grid)
SCSS / SASS (препроцесори)
Bootstrap (його можна використовувати за потреби)
Тож, якщо ви дійсно зацікавлені в моїх навичках, я завжди готовий вам допомогти! ?
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