Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок22 просмотра
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Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma.

OpenCart
3 месяца назад
smartartcoder
Петр 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад