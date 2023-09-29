Верстка сайта

У меня 10 поставщиков которые предоставили yml/xml выгрузку товаров. И один поставщик выгрузка в excel. Нужно этих поставщиков объединить в одной программе (доступы к проге даю) и настроить нужные параметры для ...
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Переверстать шаблон
- адаптивная вёрстка ,
- набор стилей для каждого блока отдельно;
- наборы стилей для моб/декстоп отдельно.
- установка плагинов входящих в шаблон
Указывайте, пожалуйста, оценку выполнения задачи по времени и ожидаемую оплату.
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