Создать программу

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок204 просмотра
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Хотели бы создать программу для выбора лучшего сотрудника.

Соответственно на экране должно быть определенное количество иконок(сколько сотрудников в смене) и посетитель может выбрать лучшего сотрудника просто нажав на него и его фото.

Соответственно чтобы статистика сохранялась и мы могли в конце месяца сделать итоги.

3 месяца назад
guest_1695985528364
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад