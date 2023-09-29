Хотели бы создать программу для выбора лучшего сотрудника.

Соответственно на экране должно быть определенное количество иконок(сколько сотрудников в смене) и посетитель может выбрать лучшего сотрудника просто нажав на него и его фото.

Соответственно чтобы статистика сохранялась и мы могли в конце месяца сделать итоги.