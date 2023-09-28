Телеграм бот

Надо изменить алгоритм поисковой выдачи анкет в боте знакомств. Выдавать должно сначала по городу и ближайшие города пользователя в таком порядке.

1. Премиум пользователи

2. Пользователи которые недавно были онлайн в боте и далее в последовательности от времени кто когда заходил

3. Перейти на новую базу данных, более стабильную и быструю.

Бота можно посмотреть тут @Lalau_love_bot

Помимо этого планируется так же ещё много разных доработок. Прошу откликаться тех кто оценил бота и примерно понимает сложность и готов взяться на постоянную поддержку.