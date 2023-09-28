Нужна локальная веб-приложение

Создайте веб-приложение Магазина. В приложении должно быть минимум 3 страницы: покупатели, товары и продажи.

На странице товаров должно быть разрешено введение новых товаров, а также удаление и обновление существующих.

Что касается страницы покупателей, то на ней должно быть разрешено добавлять, удалять и обновлять новых покупателей.

На странице продаж необходимо разрешить продажу товаров конкретным покупателям. Каждая продажа включает обновление статуса в таблице продаж, а также в таблицах покупателей и продуктов.

Задачу следует рассматривать как приложение, которое, возможно, будет использоваться сотрудниками физического магазина, или как веб-приложение, которое будет представлять собой виртуальный магазин в Интернете.

Можно использовать любой фреймворк, обсуждаемый в курсе, но студент не обязан, поэтому нам не обязательно строго привязываться к фреймворку, а можно просто использовать Java EE (который также является разновидностью фреймворка).

При решении необходимо использовать базу данных. Никакой отдельной технологии не требуется, поэтому не имеет значения, используете ли вы JDBC или конечную систему для объектно-реляционного отображения (например, Hibernate).

Задача должна быть представлена как полный веб-проект Maven Java. Отправляя задачу, не забудьте удалить целевую папку, поскольку она генерируется средой при сборке проекта, поэтому не нужна для проверки и обычно занимает много места в памяти.

Приложение должно быть написано в Intellij IDEA, проект должен быть Maven, сервер приложений Java EE, например Apache Tomcat.