Есть 21 сайт, нужно сделать автозаполнение всех данных по шаблону. Для облегчения регистрации.

Возможно это будет плагин [extension] для браузера.

Пример данных для автозаполнения.

ПОЧТА: [email protected]

ПАРОЛЬ: Password

ИМЯ: Viktor

ФАМИЛИЯ: Drovosekov

МИДЛ НЕЙМ: R

АДРЕС: Улица, Город, штат, Зипкод

АДРЕС2: APT

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: Телефон

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 11/15/1977

ПОЛ: М

И некоторое количество чекбоксов, для согласия с уловиями и тд.

Основная проблема с селект, и датой рождения, и номером телефона.

Поля с датами рождения не все одинаковые, 01/10/1982 1982-01-10 01-10-1982 "01" "10" "10" "01"

тобиш нет порядка, стандартного. А я хочу в плагине к примеру ввести 11/15/1977 и что бы оно автоматом переиначивало для конкретного сайта.

Проблема с номером телефона: на некоторых сайта он разбит на 3 Field identifier 800 546 5567 (все разные поля)

В наличии почти все собранные Field identifier модулем Autofills не хватает штук 6-10, их я получить не смог.