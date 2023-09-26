Сервис аренды прокси - серверов на Laravel + vue

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен уверенный full -stack разработчик на фреймворке Laravel + vue. Проект находится на начальной стадии разработки, есть код уже созданного проекта на Laravel Nova с админкой, где достаточно много функционала из ТЗ уже реализовано. Его нужно будет скопировать (чтобы не писать с нуля), натянуть другую верстку и далее разрабатывать согласно ТЗ.



Проект представляет из себя сервис продажи (сдачи в аренду) собственных прокси - серверов, которые будут генерироваться на специально созданном VPS. Серверную часть работы выполнит системный администратор, он выдаст команды для запуска процессов: генерация прокси, получение списка активных прокси, пинг прокси, остановка прокси по завершению оплаченного периода).



Вам предстоит создать веб - приложение на Laravel, а также АПИ для общения веба с прокси - серверами при помощи команд через SSH - подключение. Задача не тривиальная, нужен сильный и уверенный разработчик, который сможет реализовать весь функционал согласно технического задания.

Пишите в отклике бюджет за проект либо ставку в час и количество необходимых часов, все обсуджаемо. Важны также сроки реализации проекта. Спасибо.

Ссылка на ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1UQj_das4Pa6qXaa0zplOBlf34ipwlqsvc2VC9xELttw/edit?usp=sharing