Создать форму расчета страхования ипотеки для сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки159 просмотров
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Нужна универсальная форма для расчета стоимости страховки для нескольких страховых компаний. Пользователь вводит несколько своих данных (в каком банке ипотека, остаток кредита, дата рождения заемщика, пол заемщика, возможно, что-то еще) и скрипт должен просчитать и вывести стоимость страховки по нескольким страховым компаниям.
Пока есть API по "Альфа-страхование" и по "Ренессанс страхование".


Готовая работа должна быть в виде кода, который можно вставить на сайт, или модуля для CMS Joomla.

По срокам - желательно выполнить в течение 7-10 дней.

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3 месяца назад
Helloween20
Рустем 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
suitetech
Дмитрий 
37 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 месяца назад
$200
7 дней
Очень понравилось сотрудничество с Дмитрием. Ответственно подошел к проекту, своевременно и качественно все выполнил. Рекомендую!
Рустем отличный заказчик. Предоставляем все необходимые данные для выполнения работы.