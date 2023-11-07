Создать форму расчета страхования ипотеки для сайта

Нужна универсальная форма для расчета стоимости страховки для нескольких страховых компаний. Пользователь вводит несколько своих данных (в каком банке ипотека, остаток кредита, дата рождения заемщика, пол заемщика, возможно, что-то еще) и скрипт должен просчитать и вывести стоимость страховки по нескольким страховым компаниям.

Пока есть API по "Альфа-страхование" и по "Ренессанс страхование".



Готовая работа должна быть в виде кода, который можно вставить на сайт, или модуля для CMS Joomla.

По срокам - желательно выполнить в течение 7-10 дней.

Укажите стоимость работ и сроки.