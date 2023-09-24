Доработка сайта на wp

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Есть сайт с таймером на wordpress, нужно доработать шаблон или написать плагин для генерации страниц под каждое время, установленное в таймере с изменяемым контентом и мета описаниями под это время(изменяются только цифры)

3 месяца назад
pavel-x8
Павел 
38 летКазахстан
8 месяцев в сервисе
Был
9 дней назад