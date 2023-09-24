Устранить ошибки с базой дынных

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте https://demontazh-servis.ru/ при заходе на некоторые страницы через поиск и напрямую высвечивается эта ошибка http://joxi.ru/BA0OzJEFq6nDx2

В вебмастере страницы тоже отображаются которые выдают код 500

Нужно Устранить эти ошибки и что-бы сайт корректно отображался

3 месяца назад
Lion-84
Сергей 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям