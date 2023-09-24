Доработка сайта-магазина на WordPress, WooCommerce

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки87 просмотров
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Доработать карточку товара интернет магазина. Вордпресс, Вукомерц. Переделать поле "Характеристики товара", сделать его в виде таблицы с редактируемым содержимым и редактируемыми группами характеристик.

WordPressWooCommerce
3 месяца назад
smartartcoder
Петр 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад