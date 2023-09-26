Спарсить базу с ресурса

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки67 просмотров
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спарсить базу с ресурса https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate срок окончания 11-12.2023, регламенты 007 и 017 в формате excel.

3 месяца назад
ArtemKulikov
Артем 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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