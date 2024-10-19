Вёрстка, веб программирование, Род занятий:
3 года стажа по верстке и веб программированию
Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.
Динамичекие веб-приложение.
веб-программирование
Создание мобильных приложений
Технологии:
- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, React.js, React-Native Redux, Axios, GIT и другие
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: @provisionxxw
телефон: +998990803066
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#2183
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#3713