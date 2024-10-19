Вёрстка, веб программирование, Род занятий:

3 года стажа по верстке и веб программированию

Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.

Динамичекие веб-приложение.

веб-программирование

Создание мобильных приложений

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, React.js, React-Native Redux, Axios, GIT и другие

Связь:

e-mail: [email protected]

телеграм: @provisionxxw

телефон: +998990803066