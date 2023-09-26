Добрый день



Есть задача скопировать сайт - https://zks.network/



Сайт с подключённым смарт-контрактом кошелька Metamask.



Нужно будет добавить к нему ещё некие фичи, готов обсудить их отдельно в общении с исполнителем. Желательно чтобы у вас был опыт работы со смарт -контрактами



Фронтенд не так важен, сайт что я прикрепил это просто болванка, которую я предлагаю скопировать, главное чтобы бек работал хорошо



Пишите, если готовы сотрудничать