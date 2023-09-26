Скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок79 просмотров
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Добрый день

Есть задача скопировать сайт - https://zks.network/

Сайт с подключённым смарт-контрактом кошелька Metamask.

Нужно будет добавить к нему ещё некие фичи, готов обсудить их отдельно в общении с исполнителем. Желательно чтобы у вас был опыт работы со смарт -контрактами

Фронтенд не так важен, сайт что я прикрепил это просто болванка, которую я предлагаю скопировать, главное чтобы бек работал хорошо

Пишите, если готовы сотрудничать

3 месяца назад
guest_1695725899851
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
raswin
Артем 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад
$450
14 дней
Человек взял предоплату 30% за проект и пропал, кинув меня на деньги, на сообщения не отвечает больше 2х недель с момента окончания дедлайна. Пусть будет ему на лечение. Номер телефона мошенника: +380939602198 Скриншоты переписки: https://ru.paste.pics/e61f582bc83af7738515e3e540546741 https://ru.paste.pics/9b50ff1c3a867abafa1543107bd72df8 https://ru.paste.pics/3731776d11d24968dce706c875a26184 https://ru.paste.pics/93ce78daaba7f84d2d88e7827093ff77 https://ru.paste.pics/f2dd883c3806df3c33236820c0476887