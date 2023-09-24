Добавить модуль новостей на сайт OpenCart 2.3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Необходимо добавить модуль новостей с выводом на главной 4 новостей (остальные в своем разделе).

http://cbslab.ru

OpenCart
3 месяца назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад