danny-boy

Даниил danny-boy

 
41 годРоссия/Самара
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Вкратце

Верстка макетов, работа со всеми популярными CMS, знание валидной вёрстки HTML5, CSS3

Средний уровень знаний Adobe Photoshop

Опыт верстки с использованием спрайтов

Верстка электронных рассылок

Большой опыт работы с CMS Opencart, Joomla, MODx, WordPress (WooCommerce)

Интеграция шаблонов

WordPressOpenCartJoomlaMODXWooCommerce
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Annel
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$350
10 баллов
3 года назад
Работы по сайту Joomla + Joomshopping
Я крайне довольна работой Даниила! Хотя проект претерпел изменения от обновления шаблона до переноса сайта на другую платформу - это был самый лучший вариант, который (я уже сейчас чувствую) дает толчок к дальнейшему развитию моего магазина. Вообще замечательно, что Даниил не бездумно выполняет пожелания заказчика, а всегда предлагает самый лучший и рациональный вариант. И не боится сложностей, а скрупулезно разбирается с каждой проблемой. Отличный специалист в своем деле и всегда все четко, по полочкам!
Сотрудничество с Анной понравилось. Было интересно поработать с человеком дела, который ставит задачи по существу, а не для галочки. Приятное общение, заказчик прислушивается к доводам. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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cap4ik
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов(-2)
$250
10 баллов
4 года назад
Доделать/сделать сайт на opencart
Отлично!
Работу выполнил, все замечания выполнил, но денег в срок не получил. Договорились выплачивать частями, пару раз перевёл и перестал. Я уже попрощался с деньгами. Но недавно зачем-то закрыл проект. Пришлось выплачивать комиссию с полной стоимости заказа, да ещё и оставлять отрицательный отзыв (( Из плюсов - человек отвечает на сообщения, не пропадает. Будем надеяться, что когда-нибудь заплатит всю сумму.
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prostoafaf
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
$290
10 баллов
4 года назад
Изменение/доработка сайта на Опенкарт
Тот редкий случай, когда человек берет и делает, без всякой тягомотины и отговорок. Предлагает свои варианты. Настоятельно рекомендую.
Отлично поработали - замечания по делу, оплата вовремя и в полном размере. Рекомендую!
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StarCor
Михаил 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
9 баллов
5 лет назад
Обновить OpenCart
Всё в порядке. Немного выросли сроки в ходе исполнения, но совсем не критично. Главное- высокое качество работы!
Хороший заказчик, задачи поставлены доходчиво, коммуникация на высоком уровне.
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akula65
Рустам 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Верстка шаблона luxury opencart 2.3
Рекомендую очень качественно выполняет свою работу всегда на связи
Задача была поставлена чётко, на все вопросы отвечает быстро.
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