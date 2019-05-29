Вкратце
Верстка макетов, работа со всеми популярными CMS, знание валидной вёрстки HTML5, CSS3
Средний уровень знаний Adobe Photoshop
Опыт верстки с использованием спрайтов
Верстка электронных рассылок
Большой опыт работы с CMS Opencart, Joomla, MODx, WordPress (WooCommerce)
Интеграция шаблонов
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт промышленного парка Электрощит1 просмотр
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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
3 года назад
Я крайне довольна работой Даниила! Хотя проект претерпел изменения от обновления шаблона до переноса сайта на другую платформу - это был самый лучший вариант, который (я уже сейчас чувствую) дает толчок к дальнейшему развитию моего магазина. Вообще замечательно, что Даниил не бездумно выполняет пожелания заказчика, а всегда предлагает самый лучший и рациональный вариант. И не боится сложностей, а скрупулезно разбирается с каждой проблемой. Отличный специалист в своем деле и всегда все четко, по полочкам!
Ответный отзыв
Сотрудничество с Анной понравилось. Было интересно поработать с человеком дела, который ставит задачи по существу, а не для галочки. Приятное общение, заказчик прислушивается к доводам. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$250
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Работу выполнил, все замечания выполнил, но денег в срок не получил. Договорились выплачивать частями, пару раз перевёл и перестал. Я уже попрощался с деньгами. Но недавно зачем-то закрыл проект. Пришлось выплачивать комиссию с полной стоимости заказа, да ещё и оставлять отрицательный отзыв (( Из плюсов - человек отвечает на сообщения, не пропадает. Будем надеяться, что когда-нибудь заплатит всю сумму.
$290
10 баллов
4 года назад
Тот редкий случай, когда человек берет и делает, без всякой тягомотины и отговорок. Предлагает свои варианты. Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Отлично поработали - замечания по делу, оплата вовремя и в полном размере. Рекомендую!
$120
9 баллов
5 лет назад
Всё в порядке. Немного выросли сроки в ходе исполнения, но совсем не критично. Главное- высокое качество работы!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, задачи поставлены доходчиво, коммуникация на высоком уровне.
$70
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую очень качественно выполняет свою работу всегда на связи
Ответный отзыв
Задача была поставлена чётко, на все вопросы отвечает быстро.