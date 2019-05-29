Я крайне довольна работой Даниила! Хотя проект претерпел изменения от обновления шаблона до переноса сайта на другую платформу - это был самый лучший вариант, который (я уже сейчас чувствую) дает толчок к дальнейшему развитию моего магазина. Вообще замечательно, что Даниил не бездумно выполняет пожелания заказчика, а всегда предлагает самый лучший и рациональный вариант. И не боится сложностей, а скрупулезно разбирается с каждой проблемой. Отличный специалист в своем деле и всегда все четко, по полочкам!