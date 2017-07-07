Несложная обработка 200 рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок446 просмотров

Требуется обработать чертежи.

Части рисунка указанные цифрами в текстовом файле оставить, остальные обвести маской и установить для них прозрачность 50%.

Образец требуемой обработки в файле .psd

Текстовые надписи с артикулами (в файле psd отмечены красной рамкой) нужно удалить,

Надпись FWD (отмечена зелёной рамкой) нужно оставить.

В приложении в zip_файле образцы рисунков.

8 лет назад
danny-boy
Даниил 
42 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
4 дня
Всё сделано отлично. Претензий нет
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад