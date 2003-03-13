Нарисовать дизайн упаковки в фотошопе по образцу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт26 заявок313 просмотров

Здравствуйте!

Есть образец упаковки который нужно перерисовать под другой корпоративный стиль. Вся работа заключается в умении обращаться с

фотошопом и совсем немного видения дизайна.

8 лет назад
ppm84
Павел 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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