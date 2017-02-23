Необходимо выполнить обводку контура фото люстр.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок324 просмотра

Доброго времени суток.

   Необходимо выполнить контурную обводку фотографий люстр и сохранить путь для последующих работ. От претендента необходима цена за обводку одной фото и выполнения тестового задания (для работы на перспективу) тестовый файл тут https://goo.gl/BuaAkF. Сейчас в работе есть около 30 фото (есть много прохожих проектов).

8 лет назад
fangorn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

master212
61 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$1
2 дня
Хорошая работа.
Прекрасный заказчик, оперативно,ответственно.

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master212
61 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад