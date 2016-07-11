master212

Виктор Данилюк master212

 
61 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
иллюстратор карикатурист
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Портфолио

Отзывы заказчиков

Dankarization
Даниил 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Нарисовать несколько аниме фонов
Сделал работу очень быстро и качественно.
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Качественная ретушь ювелирных изделий
Быстро и качественно выполнена вся работа. Всегда на связи. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, внятно, вовремя, рекрмендую.
Ответный отзыв
fangorn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Необходимо выполнить обводку контура фото люстр.
Хорошая работа.
Прекрасный заказчик, оперативно,ответственно.
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото для интернет магазина
Все на высшем уровне!
Все здорово и в срок, рекомендую
Ответный отзыв