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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Сделал работу очень быстро и качественно.
Ответный отзыв
Все на высшем уровне!
$5
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно выполнена вся работа. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, внятно, вовремя, рекрмендую.
$1
9 баллов
8 лет назад
Хорошая работа.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, оперативно,ответственно.
$3
10 баллов
9 лет назад
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Все здорово и в срок, рекомендую