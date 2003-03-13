нужно убрать снег с фото, заменить на грунт всего 2 фото
Ретушь индийской свадьбы
Здравствуйте!
Необходимо отретушировать фото индийской свадьбы.
Коррекция света/цвета/обрезка, ретушь невесты и иногда - жениха и гостей. Ретушь включает чистку кожи (несложную), добавление объема волосам, коррекцию фигуры.
В проекте более 200 фото.
Сроки сжатые, в день нужно обрабатывать 25-30 фотографий.
Напишите, пожалуйста, свою цену за 1 фото и похожие проекты до-после.
Фото вышлю людям с интересными бидами.
Фото не разрешено добавлять в портфолио.
Предпочтение - фрилансерам из Украины (из-за сложностей в переводе денег).
Спасибо,
Алиса
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