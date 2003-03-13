Ретушь индийской свадьбы

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки353 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо отретушировать фото индийской свадьбы.

Коррекция света/цвета/обрезка, ретушь невесты и иногда - жениха и гостей. Ретушь включает чистку кожи (несложную), добавление объема волосам, коррекцию фигуры. 

В проекте более 200 фото. 

Сроки сжатые, в день нужно обрабатывать 25-30 фотографий.

Напишите, пожалуйста, свою цену за 1 фото и похожие проекты до-после.

Фото вышлю людям с интересными бидами.

Фото не разрешено добавлять в портфолио.

Предпочтение - фрилансерам из Украины (из-за сложностей в переводе денег).

Спасибо,

Алиса

8 лет назад
blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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