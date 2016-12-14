Редактирование фото для баннера.

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  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок210 просмотров

Нужен человек, который будет постоянно редактировать в фотошопе картинки для слайдера. Будем обращаться для нанесения акций, преимуществ, новинок.

8 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

boostt
Сага 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Мастер своего дела. Предложил несколько вариантов, учёл все пожелания, сделал всё в лучшем виде. За 20 минут получил нужный мне результат. Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
все отлично)

Заявки фрилансеров

boostt
Сага 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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