Добрый день! На нашем сайте "пропусков для грузового транспорта в Москву" нужно отредактировать форму проверки пропуска. Она находится по ссылке http://propusk-pro.ru/proverka-propuska Ранее мы брали данные для нее с этого сайта, http://proverka-propuska.ru/, сейчас он недоступен. Данные нужно взять от сюда http://proverit-propusk.com/