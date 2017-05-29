Panda676

Александр Бояринов Panda676

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лендинг

    Добрый день! Необходимо сделать лендинг для оформления пропусков в г. Москву для грузового транспорта. ТЗ прилагаю.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг "пропуск на мкад"

    Добрый день! Необходимо разработает лендинг для рекламы пропусков на мкад для грузового транспорта.  Присылайте заявки, будем обсуждать.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки сайта на Вордпресс

    Добрый день! Необходимо внести мелкие правки на мой сайт. [url=https://propusk-msc.ru/]https://propusk-msc.ru/ [/url]ТЗ прилагаю.  Так же ищу человека, к которому периодически будет обращаться в дальнейшем для доработок моих сайтов. В ближайшей перспективе на данный сайт потребуется добавить несколько страниц.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание сайта

    Добрый день! От вас потребуется создать сайт примерно похожий на этот http://propusk-pro.ru/. Тематика совпадает.  От исполнителя потребуется быть всегда на связи, работу будем выполнять оперативно. После выбора исполнителя, вышлю конкретное техзадание.

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обновление ассортимента товаров интернет-магазина.

    Добрый день! Нужен человек, который обновит ассортимент товаров в нашем интернет-магазине. Товары будут браться по ссылке, которую генерирует и обновляет поставщик. Пол года назад ассортимент обновлялся таким образом, но магазин был закрыт и теперь необходимость появилась ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сервисы для сайта

    На нашем новом сайте необходимо разместить 6 сервисов.  В прикрепленном файле укажу название сервиса и ссылку на сайт, где будет браться информация.  Ссылка на наш новый сайт: [url=http://6wp.isp.regruhosting.ru/]http://6wp.isp.regruhosting.ru/[/url]

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Фотошоп

    Необходимо отпофошопить фото, что бы создавался эффект, буд-то голова находится в руках. Прикреплю во вложении оригинал и что у меня получилось.

    Photoshop
    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Решение задач по теме "налогообложение финансово-кредитных институтов"

    Добрый день! Необходимо решить блок задач по налогообложению финансово-кредитных институтов. Задачи будут в приложении к данной заявке. Необходимо решить 15 заданий 2-го варианта. Времени, для выполнения проекта, до вечера 24.12.2017.

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция со сторонним сайтом.

    Добрый день! На нашем сайте "пропусков для грузового транспорта в Москву" нужно отредактировать форму проверки пропуска. Она находится по ссылке http://propusk-pro.ru/proverka-propuska Ранее мы брали данные для нее с этого сайта,  http://proverka-propuska.ru/, сейчас он недоступен. Данные нужно взять от сюда http://proverit-propusk.com/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание сайта с индивидуальным дизайном

    Добрый день! Хочу найти исполнителя на создание сайта с индивидуальным дизайном. Тематика сайта "Грузовой транспорт и грузоперевозки". Шапка сайта будет содержать анимацию с прорисованным дизайном. Сайт должен получится не хуже в итоге чем один из наших http://www.vodokanal-msk.ru Присылайте заявки. ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновление товара по фтп

    сейчас возникла необходимость обновить цены для товара на сайте. Сделать нужно срочно. Предыдущий программист после своей работы оставил следующее сообщение "На данный момент я обновил следующим образом: перешел по той ссылке, которую вы давали (через браузер IE). Нажал ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер на Опенкарт

    Нужен человек, который разбирается в парсерах на опенкарте. Сможет добавить корректно на сайт новый товар, к уже имеющимся.  Избавиться от дублей(так как товар может пересекаться у разный поставщиков). Наш сайт http://b-plitka.ru/ На сайте уже имеется парсер, который добавляет ...

    OpenCart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Самописная база

    Необходимо отредактировать корректность работы нашей базы данных. Прикрепляю тз и фото визуального образа базы. С кандидатом будем общаться более конкретно. Ждем заявки. Спасибо!

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер товара

    Нужен хороший человек, который разбирается в парсерах на опенкарте. Сможет добавить корректно на сайт новый товар, к уже имеющимся.  Избавиться от дублей(так как товар может пересекаться у разный поставщиков)

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
marvinshop
Дмитрий 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Правки сайта на Вордпресс
Отличный заказчик, коммуникация на высшем уровне. Рекомендую.
Дмитрий всегда на связи, заказ выполнил оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
badstorm
Руслан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
54 отзыва(-3)
$33
10 баллов
6 лет назад
Интеграция со сторонним сайтом.
Очень приятно работать с Александром, знает чего хочет и производит оплату моментально
За данную задачу мало кто соглашался взяться. Руслану понадобилось 30 минут, что бы решить проблему. Советую всем!
Ответный отзыв
1taly
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Написать надпись на картинке
Хороший заказчик, оплата в срок. Рекомендую.
Рекомендую. Ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
NESTA13
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$33
10 баллов
7 лет назад
Скорость работы сайта.
Спасибо за работу! Чёткая постановка задачи, мгновенная оплата! Очень общительный, порядочный, коммуникабельный и просто замечательный человек! Всегда на связи, когда это нужно. Приятно иметь дело, а сотрудничать - одно удовольствие! Всем ненавязчиво рекомендую к сотрудничеству!
Александр повысил скорость работы сайтов до максимально возможной, исправил все косяки! Результат, по developers.google.com, 100/100. Работаем дальше!
Ответный отзыв
Dimas-
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Улучшение скорости работы сайта на движке opencart
Отличный заказчик. Рекомендую!!!
Все супер!
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