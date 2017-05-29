Необходимо создать и вести рекламу для сайта http://biznes-spektr.ru/
Александр Бояринов Panda676Panda676
- Контекстная реклама36 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужен человек, который настроит рекламную компанию для нашего сайта [url=https://xn----8sbf4ablldebjoew.xn--p1ai/]https://xn----8sbf4ablldebjoew.xn--p1ai/[/url]. Жду ваши предложения.Контекстная реклама42 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо сделать лендинг для оформления пропусков в г. Москву для грузового транспорта. ТЗ прилагаю.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо разработает лендинг для рекламы пропусков на мкад для грузового транспорта. Присылайте заявки, будем обсуждать.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо внести мелкие правки на мой сайт. [url=https://propusk-msc.ru/]https://propusk-msc.ru/ [/url]ТЗ прилагаю. Так же ищу человека, к которому периодически будет обращаться в дальнейшем для доработок моих сайтов. В ближайшей перспективе на данный сайт потребуется добавить несколько страниц.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! На нашем сайте необходимо разработать сервис проверки диагностических карт. Такой как здесь eaisto.info Данные можно будет брать с сайта примера.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! От вас потребуется создать сайт примерно похожий на этот http://propusk-pro.ru/. Тематика совпадает. От исполнителя потребуется быть всегда на связи, работу будем выполнять оперативно. После выбора исполнителя, вышлю конкретное техзадание.Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен человек, который обновит ассортимент товаров в нашем интернет-магазине. Товары будут браться по ссылке, которую генерирует и обновляет поставщик. Пол года назад ассортимент обновлялся таким образом, но магазин был закрыт и теперь необходимость появилась ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
На нашем новом сайте необходимо разместить 6 сервисов. В прикрепленном файле укажу название сервиса и ссылку на сайт, где будет браться информация. Ссылка на наш новый сайт: [url=http://6wp.isp.regruhosting.ru/]http://6wp.isp.regruhosting.ru/[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо отпофошопить фото, что бы создавался эффект, буд-то голова находится в руках. Прикреплю во вложении оригинал и что у меня получилось.Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать сайт с индивидуальным прорисованным дизайном на тему: "транспорт, грузовой транспорт, грузоперевозки" ТЗ во вложении. уточняющие вопросы в лс.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо решить блок задач по налогообложению финансово-кредитных институтов. Задачи будут в приложении к данной заявке. Необходимо решить 15 заданий 2-го варианта. Времени, для выполнения проекта, до вечера 24.12.2017.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! На нашем сайте "пропусков для грузового транспорта в Москву" нужно отредактировать форму проверки пропуска. Она находится по ссылке http://propusk-pro.ru/proverka-propuska Ранее мы брали данные для нее с этого сайта, http://proverka-propuska.ru/, сейчас он недоступен. Данные нужно взять от сюда http://proverit-propusk.com/Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Хочу найти исполнителя на создание сайта с индивидуальным дизайном. Тематика сайта "Грузовой транспорт и грузоперевозки". Шапка сайта будет содержать анимацию с прорисованным дизайном. Сайт должен получится не хуже в итоге чем один из наших http://www.vodokanal-msk.ru Присылайте заявки. ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт6 лет назад
сейчас возникла необходимость обновить цены для товара на сайте. Сделать нужно срочно. Предыдущий программист после своей работы оставил следующее сообщение "На данный момент я обновил следующим образом: перешел по той ссылке, которую вы давали (через браузер IE). Нажал ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который разбирается в парсерах на опенкарте. Сможет добавить корректно на сайт новый товар, к уже имеющимся. Избавиться от дублей(так как товар может пересекаться у разный поставщиков). Наш сайт http://b-plitka.ru/ На сайте уже имеется парсер, который добавляет ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отредактировать корректность работы нашей базы данных. Прикрепляю тз и фото визуального образа базы. С кандидатом будем общаться более конкретно. Ждем заявки. Спасибо!Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен хороший человек, который разбирается в парсерах на опенкарте. Сможет добавить корректно на сайт новый товар, к уже имеющимся. Избавиться от дублей(так как товар может пересекаться у разный поставщиков)Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отредактировать работающую базу под наши пожелания. Внешне она выглядит так http://joxi.ru/1A550zZUnWyyeAВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать на фото надпись для слайда на сайт.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад