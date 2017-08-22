Ну просто великолепно! Так все красиво и аккуратно сделано! Как будто и не было никакого Фотошопа: блузка четко вписалась туда, куда нужно. И даже фон Светлана поменяла))) Все сделано четко и быстро! Придраться не к чему))) Если честно, я даже не ожидала, что получится такой отличный результат.