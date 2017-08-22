Создание рекламных видеороликов для вашего бизнеса. Анимация, видеомонтаж
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Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Анимация логотипа18 просмотров
- Анимация для вашего бизнеса5 просмотров
- Анимация для вашего бизнеса14 просмотров
- Видео для you-tube канала Cloud 203063 просмотра
- Рекламный ролик по ТЗ заказчика.68 просмотров
- Рекламный ролик по ТЗ заказчика68 просмотров
- Рекламный ролик фотографа для инстаграма136 просмотров
- Рекламный ролик по заказу школы искусств81 просмотр
- Рекламный ролик "Прокачайся в веб-дизайне"117 просмотров
- Рекламный ролик "Напиши и издай свою книгу"118 просмотров
- Обтравка, добавление бекграунда для каталогов361 просмотр
- Обтравка, добавление бекграунда302 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
работа выполнена вовремя и качественно. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Спасибо за совместную работу. Оплата вовремя.
$28
9 баллов
5 лет назад
По соглашению сторон была выполнена половина задания, т.к. не рассчитали по срокам. Исполнитель аккуратный, рекомендую
Ответный отзыв
Cпасибо Татьяне, отличный заказчик, точное ТЗ, всегда на связи, оплата мгновенная. Рекомендую!
$1
10 баллов
6 лет назад
Ну просто великолепно! Так все красиво и аккуратно сделано! Как будто и не было никакого Фотошопа: блузка четко вписалась туда, куда нужно. И даже фон Светлана поменяла))) Все сделано четко и быстро! Придраться не к чему))) Если честно, я даже не ожидала, что получится такой отличный результат.
Ответный отзыв
Cпасибо Ольге, отличный заказчик, точное ТЗ, всегда на связи, оплата мгновенная. Рада дальнейшему сотрудничеству
$12
9 баллов
6 лет назад
Спасибо всё быстро оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Очень хороший, коммуникабельный заказчик с четким ТЗ. Оплата своевременная, спасибо за сотрудничество!
$2
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Конкретное ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую.
Обработка фотографий
5 отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
5 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Видеомонтаж
1 отзыв
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга