1taly

Светлана 1taly

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание рекламных видеороликов для вашего бизнеса. Анимация, видеомонтаж

мой e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

guest_16189033709723
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Рекламный видеоролик
работа выполнена вовремя и качественно. Рекомендую всем.
Спасибо за совместную работу. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
arrow_t
51 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$28
9 баллов
5 лет назад
Транскрибация 2 часа
По соглашению сторон была выполнена половина задания, т.к. не рассчитали по срокам. Исполнитель аккуратный, рекомендую
Cпасибо Татьяне, отличный заказчик, точное ТЗ, всегда на связи, оплата мгновенная. Рекомендую!
Ответный отзыв
rioik
Ольга 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографии
Ну просто великолепно! Так все красиво и аккуратно сделано! Как будто и не было никакого Фотошопа: блузка четко вписалась туда, куда нужно. И даже фон Светлана поменяла))) Все сделано четко и быстро! Придраться не к чему))) Если честно, я даже не ожидала, что получится такой отличный результат.
Cпасибо Ольге, отличный заказчик, точное ТЗ, всегда на связи, оплата мгновенная. Рада дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
Serge_350
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
9 баллов
6 лет назад
Транскрипция аудиофайлов.
Спасибо всё быстро оперативно и качественно.
Очень хороший, коммуникабельный заказчик с четким ТЗ. Оплата своевременная, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Набрать текст с фото инструкции.
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Конкретное ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
5 отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
5 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Видеомонтаж
1 отзыв
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга