Есть работающая компания в Директе, но некоторые запросы утратили свою актуальность + не везде есть товарные изображения. Подключить турбостраницы. Ниша узкая, запросов не много. Требуется, сбор СЯ, минус ...
Рекламная компания для сайта
Добрый день!
Нужен человек, который настроит рекламную компанию для нашего сайта https://xn----8sbf4ablldebjoew.xn--p1ai/.
Жду ваши предложения.
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