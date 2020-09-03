Настройка контексной рекламы

Нужна настройка контекстной рекламы в Гугл. Поисковая, медийная, ремаркетинг. Настройка целей. Работа на результат - получение заказов. Тематика мебель. Есть список минус слов. Есть опыт пред.кампании. Можно промониторить ошибки.

Все виды.

настройка и поисковая и медийная реклама (КМС, ремаркетинг) и товарная реклама, установка ЮТМ меток, связь аналитикс с рекламой, добавление конверсий (целей).

2. Ключевые слова соберутся по тематике (обсуждаем в личку)

3. Геотаргетинг

4. Работа на конверсии/ лиды. Нужна настройка продающей, конверсионной рекламы.

Работаем в созданном нами аккаунте - предоставляем вам доступ. Т.е. управляющий аккаунт у нас.

Примеры и скрины с наших РК в своих кейсах не выкладывать с открытым показом ссылок на сайт.