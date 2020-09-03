Настройка контексной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок399 просмотров

Нужна настройка контекстной рекламы в Гугл.  Поисковая, медийная, ремаркетинг. Настройка целей. Работа на результат - получение заказов. Тематика мебель. Есть список минус слов. Есть опыт пред.кампании. Можно промониторить ошибки. 

Все виды.

настройка и поисковая и медийная реклама (КМС, ремаркетинг) и товарная реклама, установка ЮТМ меток, связь аналитикс с рекламой, добавление конверсий (целей). 

2. Ключевые слова соберутся по тематике (обсуждаем в личку)

3. Геотаргетинг

4. Работа на конверсии/ лиды. Нужна настройка продающей, конверсионной рекламы.

Работаем в созданном нами аккаунте - предоставляем вам доступ. Т.е. управляющий аккаунт у нас.

Примеры и скрины с наших РК в своих кейсах не выкладывать с открытым показом ссылок на сайт.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 лет назад
$139
36 дней
Наше сотрудничество продолжается на данный момент. Олег настроил для нас рекламную кампанию в Гугл (подбор ключевых слов, составление объявлений, расширений и уточнений, проработка групп, настройка целей и ремаркетинга ...). На данный момент ведет отладку. В целом качество работы и скорость хорошие. Постоянно на связи.
Отличный заказчик - Советую! Все оплаты четко как договаривались. Очень требовательный, чтоб была эффективность, находишься постоянно в отличном тонусе. Внимательна ко всем деталям и поручениям. Хочется сделать для нее работу даже лучше чем ожидает.

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