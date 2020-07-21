Яндекс.Директ - заменить ссылки в кампании

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Завершен7 заявок464 просмотра

Необходимо заменить 270 ссылок в объявлениях, найдя их руками по ключевому запросу на сайте.Также дописать дополнительный заголовок: для всех объявлений одинаковый.

5 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Antel1
Вадим 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Отлично выполненная задача, быстро, качественно, за разумные деньги!
Хороший заказчик. Приятно работать. Постоянно на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Лиолика
 
49 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Норайр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов
5 лет назад
Antel1
Вадим 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад