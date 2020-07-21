Рекламируемая страница - http://webanalitika.com.ua/ https://www.facebook.com/webanalitika https://www.instagram.com/webanalitika/ Тексты на баннеры 1. Увеличение продаж на второй день? Легко! Докажем что реклама в Google отлично работает 2. ...
Яндекс.Директ - заменить ссылки в кампании
Необходимо заменить 270 ссылок в объявлениях, найдя их руками по ключевому запросу на сайте.Также дописать дополнительный заголовок: для всех объявлений одинаковый.
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