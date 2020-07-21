Настройка Google Adwords, Google Analytics, аудит

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок355 просмотров

Требуется настройка Рекламы в Гугл и аналитики сайта для повышения продаж.

Упор на оптовиков, так как Unex-логистическая компания.

Готовы работать на долгосрочной основе, так как есть еще три проекта.

Google Adwords никогда не настраивалась.

https://unex.coffee/

https://unexfood.com/

Google Ads
5 лет назад
kristtymalc
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$120
3 дня
Работа выполнена качественно и указанные строки! Исполнитесь ответственный и на связи 24/7. Цели рекламных кампаний были достигнуты. Обязательно будем работать еще, рекомендую!
Приятно работать с Кристиной. Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
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