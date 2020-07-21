Обучиться настройке рекламы в google ads
Настройка Google Adwords, Google Analytics, аудит
Требуется настройка Рекламы в Гугл и аналитики сайта для повышения продаж.
Упор на оптовиков, так как Unex-логистическая компания.
Готовы работать на долгосрочной основе, так как есть еще три проекта.
Google Adwords никогда не настраивалась.
https://unex.coffee/
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