Нужен одностраничник для шиномонтажа. Цель сайта - точка на яндекс картах, гео реклама в Директе.
Контекст: Настройка и ведение рекламной компании
Компании Chatex требуется профессиональный таргетолог, способный показывать впечатляющие результаты, а именно ROMI 200-300%
Chatex – самый простой сервис для повседневного использования криптовалют. Продукт, состоящий из мультивалютного криптокошелька и p2p-площадки для обмена (аналог локалбиткоинз в форме Telegram бота)
Продвигать в контексте необходимо именно p2p-площадку, основные УТП раскроем при дальнейшем общении.
Основная задача: Настроить и запустить РК на следующих площадках:
Яндекс, VK, Google, Facebook/Instagram, Twitter
Это тестовое задание. В случае успешного выполнения, будем работать на постоянной основе.
Необходимо, чтобы в предыдущем успешном проекте ROMI превышало 200%. Также необходимы рекомендации от предыдущего заказчика и возможность связаться с ним, с целью подтверждения рекомендаций
Опыт в криптовалютах, а также понимание что такое p2p-площадка для обмена – будет несомненным плюсом.
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