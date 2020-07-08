Настройка рекламы по теме Ремонт Айфонов С Выездом Круглосуточно Платим за результат с бюджетом 20000 руб в день вы должны привести не меньше 30 звонков в день Оплата щедрая но за результат. Требуется ...
Реклама и сайт
Яндекс.Директ1. заголовки объявлений не соответсвуют ключам
2. в рся фото отклонены модератором
3. зачем то шаблоны сделаны в объявлениях с одним ключом, нет смысла в этом
никакого. они не для этого созданы
4. нет уточнений
5. мало быстрых ссылок
6. нет второго заголовка на поиске
7. сам текст объявления очень короткий
8. нет утм меток
9. не запрещены лишние площадки
10. поставлен очень высокий процент доп. релевантных фраз
11. в рся указаны минус слова, они там не нужны По сайту:Логики в блоках вообще нетуСайт пустой, непримечательный ((((
А главное сейчас тяжелое время кризис и бюджет не большой
Заявки фрилансеров
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