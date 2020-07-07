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Контекстная Реклама
О НАС:
Принцесса спорта (гимнастический клуб)
ЦЕЛЬ:
Быстро укомплектовать наши тренировочные группы на 100% при этом чтобы цена лида была минимальной.
ЗАДАЧА:
Настройка, проверка настройки и ведение контекстной рекламы 1 месяц:
- Гугл
- Яндекс
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ:
- У нас есть рекламные кабинеты. Пополнение бюджета ведем самостоятельно через белорусское агентство.
Управление и Анализ – через Marilyn
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:
Опыт работы с одним из сервисов, упомянутых выше
Аналитический склад ума
Умение работать со статистикой
Системный подход в работе
Рациональный подход к трате бюджета.
Добросовестность
Умение работать в команде
ЧЕГО ЖДЕМ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
1. Детальной проработки текущих кампаний и настройку новых, предложений по их улучшению и быстрому росту эффективности. Работа с аудиториями и т.д.
2. Помощь в формулировании УТП по отдельным сегментам (можно совместно с нашим Маркетологом)
3. Рекомендации по созданию креативов (через нашего дизайнера. У нас огромная база собственных фото, которые мы предоставим для работы, а также детально прописанные требования к фирменному стилю, фото используем только из своей базы, это ключевое).
4. Согласование рекламных кампании и их настроек с нами (через Скайп или Битрикс24 (мы в нем работаем)).
5. ПОСТОЯННОЕ тестирование всех создаваемых креативов, тестов и кампаний, отбор лучших по результативности, нацеливание на максимальную эффективность объявлений.
6. Сопровождение действующих РК весь период работы (тестирование, внесение предложений по улучшению, внесение правок, отчетность по результативности).
СРОК:
Работа на протяжении 1 месяца
СПАСИБО!
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