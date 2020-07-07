Контекстная Реклама

О НАС:

Принцесса спорта (гимнастический клуб)

princessasporta.by

ЦЕЛЬ:

Быстро укомплектовать наши тренировочные группы на 100% при этом чтобы цена лида была минимальной.

ЗАДАЧА:

Настройка, проверка настройки и ведение контекстной рекламы 1 месяц:

- Гугл

- Яндекс

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ:

- У нас есть рекламные кабинеты. Пополнение бюджета ведем самостоятельно через белорусское агентство.

Управление и Анализ – через Marilyn

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Опыт работы с одним из сервисов, упомянутых выше

Аналитический склад ума

Умение работать со статистикой

Системный подход в работе

Рациональный подход к трате бюджета.

Добросовестность

Умение работать в команде

ЧЕГО ЖДЕМ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

1. Детальной проработки текущих кампаний и настройку новых, предложений по их улучшению и быстрому росту эффективности. Работа с аудиториями и т.д.

2. Помощь в формулировании УТП по отдельным сегментам (можно совместно с нашим Маркетологом)

3. Рекомендации по созданию креативов (через нашего дизайнера. У нас огромная база собственных фото, которые мы предоставим для работы, а также детально прописанные требования к фирменному стилю, фото используем только из своей базы, это ключевое).

4. Согласование рекламных кампании и их настроек с нами (через Скайп или Битрикс24 (мы в нем работаем)).

5. ПОСТОЯННОЕ тестирование всех создаваемых креативов, тестов и кампаний, отбор лучших по результативности, нацеливание на максимальную эффективность объявлений.

6. Сопровождение действующих РК весь период работы (тестирование, внесение предложений по улучшению, внесение правок, отчетность по результативности).

СРОК:

Работа на протяжении 1 месяца

СПАСИБО!