Монетизация через Adfox, DSP

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Закрыт1 заявка340 просмотров

Уважаемые коллеги.

На нашем сайте установлен Adfox в качестве монетизации.

3 баннера на пк и 3 на мобильную версию.

Крутим только Битвиндиджитал, РСЯ, МайТарег. Гугл отдельно.

DSP не подключен.

Доходы просели в десятки раз, и продолжают падать.

Нужно проанализировать и перенастроить монетизацию на сайте.

Наличие опыта обязательно.

5 лет назад
guest_15914273178884
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад