Нужен маркетолог c опытом по привлечению заявок на инвестиции в бизнес

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок405 просмотров

Нам нужны целевые заявки от людей, готовых инвестировать в действующий бизнес в России.Нужны заявки по минимально возможной стоимости.Есть лэндинг. Интересуют всевозможные наиболее эффективные по вашему мнению каналы привлечения.Пишите ваш опыт/примеры успешных рекламных кампаний. Ваши вопросы и предложения. Цену ваших услуг.

5 лет назад
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