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Запуск и ведение РК интернет-магазин детские электромобили
Нужен директолог для запуска и ведения рекламной кампании на поиске в Яндекс Директе (контекстная реклама). Обязательно с
опытом и наличием кейсов по интернет-магазинам детских товаров.
Подробный отчет и анализ результатов ведения кампаний каждые 10 дней.
Стоимость и время настройки, а также ведения? Геотаргетинг: Москва и
Московская область. Пишите ваши предложения.
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