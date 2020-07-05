Запуск и ведение РК интернет-магазин детские электромобили

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок524 просмотра

Нужен директолог для запуска и ведения рекламной кампании на поиске в Яндекс Директе (контекстная реклама). Обязательно с

опытом и наличием кейсов по интернет-магазинам детских товаров.

Подробный отчет и анализ результатов ведения кампаний каждые 10 дней.

Стоимость и время настройки, а также ведения? Геотаргетинг: Москва и

Московская область. Пишите ваши предложения.

5 лет назад
GoncharovaN
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Контекстная реклама
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