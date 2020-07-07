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Разработать сайт, наполнить контентом, реклама, Яндекс.Маркет
Создание баннеров
Запуск и ведение контекстной рекламы
Настройка лого, контактов, цвета
Перенос номенклатуры товаров со старого сайта
Парсинг характеристик
Вывод контента по городам
Настройка отзывов о товаре с Яндекс.Маркет
Тех поддержка разработанного сайта
Перенос сайта на сервер
Заявки фрилансеров
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