Разработать сайт, наполнить контентом, реклама, Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок439 просмотров

Создание баннеров

Запуск и ведение контекстной рекламы

Настройка лого, контактов, цвета

Перенос номенклатуры товаров со старого сайта

Парсинг характеристик

Вывод контента по городам

Настройка отзывов о товаре с Яндекс.Маркет

Тех поддержка разработанного сайта

Перенос сайта на сервер

5 лет назад
guest_15941238314879
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дияр
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад