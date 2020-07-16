Настройка контексной рекламы для Google (для Кипра)

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Завершен11 заявок450 просмотров

Сайт репетитора по Русскому языку для жителей Кипра. Язык сайта Английский. Стоимость предлагайте сразу, пожалуйста. 

5 лет назад
ukrinternet
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$70
10 дней
Отлично проделанная работа, всё со строгим соблюдением сроков. Серьезный подход к своему делу виден сразу, с первых минут работы. Владимир всегда на связи, поэтому рекомендую к сотрудничеству!
Очень вежливый заказчик, задачу объяснил доходчиво и содействовал на всех этапах. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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5 лет назад
#1
Контекстная реклама
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