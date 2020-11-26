Rouqot

Владимир Rouqot

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Создаю, продвигаю и поддерживаю сайты

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Здесь вы сможете познакомиться со мной поближе.

✔ Более 5 лет занимаюсь разработкой и продвижением WEB проектов различной сложности.

✔ На данный момент работаю в Digital Агенстве ROUQOT

✔ Все мои клиенты получают тех поддержку даже после закрытия сделки - абсолютно БЕСПЛАТНО

✔ Постоянным клиентам делаю скидку.

✔ Работаю по безопасной сделке, 50/50 и поэтапной оплате

🔥 качество моей работы подтверждается отзывами клиентов и моими результатами

Связаться со мной можно в любое время по следующим контактам:

✉ Telegram: @rouqot

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$320
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
farmel
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$320
10 баллов
3 года назад
Необходим сайт-визитка.
Всё классно!
Рекомендую!
Ответный отзыв
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
6 баллов
3 года назад
Поправить юзабилити сайта
В сотрудничестве с данным исполнителем, будьте готовы, что вы потратите кучу своего времени чтобы получить нормальный результат работы. Изначально человек все делает криво косо, не понимаю почему, ни центровок, ни чего, и за каждую правку своей же правки начинает вступать в перепалку, мол в ТЗ не написано, что пиктограмки надо отцентровать, поэтому я поставил их как посчитал нужным, мол я готов поправить свою правку но за дополнительную плату. Что-то правит одно, потом вылезают косяки в другом, выставляет заказчика дураком, мол так и было изначально, хотя сам правил пункт меню который стал отображаться криво. Все надо перепроверять, просто ВСЕ. Как результат из 11 пунктов сделано 7, оплачен заказ полностью, продолжать сотрудничество нет никакого желания.
Заказчик прислал ТЗ без конкретики. Пришлось делать все интуитивно - на каждую правку получал вопросы и возмущения, хотя от заказчика было представлено 0 информации. После этого начал хамить и материться и просить делать правки не предусмотренные ТЗ за бесплатно, некоторые были сделаны бесплатно, дабы уже закрыть заказ. Крайне не рекомендую, человек не знает чего хочет, ждет, что за него нужно придумать и реализовать. Навыки коммуникации оставляют желать лучшего.
Ответный отзыв
AlexTitov
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Провести CEO-аудит сайта sem-art.ru
Замечательный исполнитель! Общались по Telegram, прошлись по каждому типу страниц – главная, каталог, карточка товара. Владимир рассказал, где какие недочеты и даже ошибки. Объяснил, на что обращают внимание пользователи (юзабилити) и на что – поисковые системы. Причем, отдельно упомянул особенности Яндекса и Гугла, а также тонкости мобильного контента. Мы заглянули в текущее состояние СЕО-оптимизации сайта, коснулись микроразметки. Поговорили о работе в поисковых консолях вебмастера. В целом я оцениваю консультацию как очень ценную для меня. Мой сайт стартовал на базовом бесплатном шаблоне, и теперь мне стало ясно, какой подбирать платный шаблон и в чем его, если потребуется, дорабатывать. Однозначно хотел бы сотрудничать и дальше с Владимиром в части продвижения своих сайтов.
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$250
10 баллов
3 года назад
Сео оптимизация (внутренняя) сайта на немецком языке
В рамках проекта была выполнена задача: подбор ключей, аудит сайта. Рекомендую. Сотрудничество планируем продолжать.
Четкая постановка задач, приятно работать вместе.
Ответный отзыв
Eliz_K
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$30
9 баллов
3 года назад
Провести аудит лендинга и доработать прототип
Благодарим Владимира за выполненную работу. Все советы по факту, обязательно учтем в дальнейшей работе. Спасибо!
Рекомендую, все своевременно и четко!
Ответный отзыв
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