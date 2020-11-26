Создаю, продвигаю и поддерживаю сайты
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Здесь вы сможете познакомиться со мной поближе.
✔ Более 5 лет занимаюсь разработкой и продвижением WEB проектов различной сложности.
✔ На данный момент работаю в Digital Агенстве ROUQOT
✔ Все мои клиенты получают тех поддержку даже после закрытия сделки - абсолютно БЕСПЛАТНО
✔ Постоянным клиентам делаю скидку.
✔ Работаю по безопасной сделке, 50/50 и поэтапной оплате
🔥 качество моей работы подтверждается отзывами клиентов и моими результатами
Связаться со мной можно в любое время по следующим контактам:
✉ Telegram: @rouqot
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$320
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$320
10 баллов
3 года назад
Всё классно!
Ответный отзыв
Рекомендую!
$50
6 баллов
3 года назад
В сотрудничестве с данным исполнителем, будьте готовы, что вы потратите кучу своего времени чтобы получить нормальный результат работы. Изначально человек все делает криво косо, не понимаю почему, ни центровок, ни чего, и за каждую правку своей же правки начинает вступать в перепалку, мол в ТЗ не написано, что пиктограмки надо отцентровать, поэтому я поставил их как посчитал нужным, мол я готов поправить свою правку но за дополнительную плату. Что-то правит одно, потом вылезают косяки в другом, выставляет заказчика дураком, мол так и было изначально, хотя сам правил пункт меню который стал отображаться криво. Все надо перепроверять, просто ВСЕ. Как результат из 11 пунктов сделано 7, оплачен заказ полностью, продолжать сотрудничество нет никакого желания.
Ответный отзыв
Заказчик прислал ТЗ без конкретики. Пришлось делать все интуитивно - на каждую правку получал вопросы и возмущения, хотя от заказчика было представлено 0 информации. После этого начал хамить и материться и просить делать правки не предусмотренные ТЗ за бесплатно, некоторые были сделаны бесплатно, дабы уже закрыть заказ. Крайне не рекомендую, человек не знает чего хочет, ждет, что за него нужно придумать и реализовать. Навыки коммуникации оставляют желать лучшего.
$10
10 баллов
3 года назад
Замечательный исполнитель! Общались по Telegram, прошлись по каждому типу страниц – главная, каталог, карточка товара. Владимир рассказал, где какие недочеты и даже ошибки. Объяснил, на что обращают внимание пользователи (юзабилити) и на что – поисковые системы. Причем, отдельно упомянул особенности Яндекса и Гугла, а также тонкости мобильного контента. Мы заглянули в текущее состояние СЕО-оптимизации сайта, коснулись микроразметки. Поговорили о работе в поисковых консолях вебмастера. В целом я оцениваю консультацию как очень ценную для меня. Мой сайт стартовал на базовом бесплатном шаблоне, и теперь мне стало ясно, какой подбирать платный шаблон и в чем его, если потребуется, дорабатывать. Однозначно хотел бы сотрудничать и дальше с Владимиром в части продвижения своих сайтов.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$250
10 баллов
3 года назад
В рамках проекта была выполнена задача: подбор ключей, аудит сайта. Рекомендую. Сотрудничество планируем продолжать.
Ответный отзыв
Четкая постановка задач, приятно работать вместе.
$30
9 баллов
3 года назад
Благодарим Владимира за выполненную работу. Все советы по факту, обязательно учтем в дальнейшей работе. Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую, все своевременно и четко!
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