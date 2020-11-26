В сотрудничестве с данным исполнителем, будьте готовы, что вы потратите кучу своего времени чтобы получить нормальный результат работы. Изначально человек все делает криво косо, не понимаю почему, ни центровок, ни чего, и за каждую правку своей же правки начинает вступать в перепалку, мол в ТЗ не написано, что пиктограмки надо отцентровать, поэтому я поставил их как посчитал нужным, мол я готов поправить свою правку но за дополнительную плату. Что-то правит одно, потом вылезают косяки в другом, выставляет заказчика дураком, мол так и было изначально, хотя сам правил пункт меню который стал отображаться криво. Все надо перепроверять, просто ВСЕ. Как результат из 11 пунктов сделано 7, оплачен заказ полностью, продолжать сотрудничество нет никакого желания.