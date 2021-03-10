Правки на сайте

Всем привет! Необходимо разработать веб-приложение на vue.js + node.jsРабота будет происходить поэтапноИсходя из ТЗ1 этап - регистрация / восстановление пароля / авторизация2 этап - страница пользователей3 этап - приглашение пользователей в систему4 этап - профили ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт самописный.
По нему нужно сделать следующие правки:
1)Опустить иконки маркетплейсов со статистикой на 2 экран.
2)Сделать липкий хедер
3)Текст, который выводится (Wildberries, OZON и тд) отстает от картинки справа, нужно сделать синхронно
4)Сделать фиолетовую стрелку для быстрого скролла вверх
5)Сделать крестик для закрытия формы сбора данных (появляется после клика на кнопку получить предложение)
6)При добавление div id app для vue ломается телефон в header
В отклике указывать цену (разумную), срок, портфолио, скопированные шаблонные заявки - отклоняю сразу.
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