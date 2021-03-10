Правки на сайте

Веб-программированиеЗавершен6 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт самописный.

По нему нужно сделать следующие правки:

1)Опустить иконки маркетплейсов со статистикой на 2 экран.

2)Сделать липкий хедер

3)Текст, который выводится (Wildberries, OZON и тд) отстает от картинки справа, нужно сделать синхронно

4)Сделать фиолетовую стрелку  для быстрого скролла вверх

5)Сделать крестик для закрытия формы сбора данных (появляется после клика на кнопку получить предложение)

6)При добавление div id app для vue ломается телефон в header

В отклике указывать цену (разумную), срок, портфолио, скопированные шаблонные заявки - отклоняю сразу.

3 года назад
Rouqot
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
BBGunGun
Лукинов 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$12
1 день
Всем доволен, рекомендую!
Все отлично. Рекомендую!